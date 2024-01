Bahçeli: Vatandaşın karnı tok başı dik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin’de düzenlenen mitingde konuştu. Bahçeli, vatandaşlara çağrıda bulunarak "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, başı dik, alnı açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe demokrasi güvence altındadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, başı dik, alnı açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe demokrasi güvence altındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı var olduğu sürece “Lider Ülke Türkiye” hedefi, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” vizyonu Allah’ın izniyle gerçekleşecektir. Türkiye’nin temel ve öncelikli meselelerinin köklü çözümlerle buluşturulması hususunda bundan sonra da her çabayı gösterecek, her çalışmayı yapacak yine Cumhur İttifakı’dır. Türkiye’nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer yoktur. Koltuk ve çıkar kavgalarıyla siyasi ahlak kaybının dibini boylayanlarda umut yoktur. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah’ın kulu artık kalmamıştır. Geride kalan yüzyılın karanlık ve kalpazan yüzlerine yeni yüzyılın bakir ve tertemiz sayfalarında dipnot olarak bile yer bulunmayacağına yürekten kaniyiz ve kuşkusuz bu kanaatteyiz. Zaman Türkiye zamanıdır. Devir Türk Devri’dir."

"CHP, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAFESİNDEDİR"

Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecek. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden ödün verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir, hiç kimse bu tarih gerçeğini değiştiremeyecek. Terörün de kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele sonuna kadar devam edecektir. DEM’lenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye hayır diyen bu CHP’dir. Terörist Demirtaş’ın avukatı olan bu CHP’dir. TBMM’de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan bu CHP’dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörsevicilere teslim eden bu CHP’dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin’i DEM’lenmiş CHP musibetinden arındırmak milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına da mecburiyettir.