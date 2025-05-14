“Bahçeli ve Atasagun hesap vermelidir” Ümit Yalım’dan çok konuşulacak iddia

BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, son dönemde “barış süreci” olarak adlandırılan süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK’nın, Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası hakkında söylediklerine tepki gösteren Yalım, “PKK’nın silah bırakma açıklamasının, Türkiye’de federal bir yapılanmaya gidişin ve Türk topraklarında hem Sevr Antlaşması’nın hem de Büyük İsrail Projesi’nin uygulanmaya başlaması için bir tertip olduğu açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“PKK, ERMENİ ÖRGÜT ASALA’NIN DEVAMIDIR”

PKK terör örgütünün, Kürt halkı ile uzaktan ve yakından bir ilişkisi olmadığını belirten Yalım, “PKK, 1914-1921 yılları arasında Anadolu’da 518.105 Türk’ü katleden Ermeni çetelerinin ve 1970 ve 80’li yıllarda Türk diplomat ve yakınlarını katleden Ermeni Terör Örgütü ASALA’nın devamıdır” dedi.

“ÖCALAN, KÜRT HALKININ DÜŞMANIDIR”

“Terörist Öcalan Kürt halkının düşmanıdır” diyen Yalım, Öcalan’ın yargılanması sırasında, PKK’nın 2 numaralı ismi Şemdin Sakık’ın verdiği ifadeyi hatırlattı.

TERÖRİST SAKIK NE DEMİŞTİ?

Terörist Sakık, verdiği ifadede “PKK’ya destek vermeyen Kürt halkının öldürülmesi, çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapılmamasını Apo emretti. Öcalan, ‘Yüz kişinin, bin kişinin, çocuğun ölmesinin önemi yok. Bu davada insanların önemi yok’ derdi” ifadelerini kullanmıştı.

“BAHÇELİ VE ATASAGUN, BUNUN HESABINI TÜRK MİLLETİ'NE VERMELİDİR”

Bebek katili Abdullah Öcalan’ın, 16 Şubat 2002 tarihinde avukatları aracılığı ile örgüt yönetimine PYD-YPG’nin kurulması için talimat verdiğini iddia eden Yalım, “Teröristbaşının hapishanede avukatları ile yaptığı görüşmelerin tutanağı Başbakan ve Başbakan Yardımcıları ile MİT Müsteşarı'na iletilmektedir. Teröristbaşı Öcalan, PYD’nin kurulması için talimat verdiğinde, Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı, Şenkal Atasagun ise MİT Müsteşarı olarak görev yapıyordu. Bahçeli ve Atasagun, PYD-YPG’nin kurulmasına neden seyirci kaldı? Bunun hesabını Türk Milleti’ne vermelidir” ifadelerini kullandı.

“HDP / DEM PARTİ BÜYÜK İSRAİL PROJESİ’NİN TAŞERONLUĞUNU YAPIYOR”

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Tülay Hatimoğulları’nın geçmişte yaptığı konuşmaları hatırlatan Yalım, “Temelli ve Hatimoğulları’nın açıklamalarından HDP/ DEM Parti’nin Kürt halkını temsil etmediği ve Büyük İsrail Projesi’nin taşeronluğunu yaptığı açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı.

TÜLAY HATİMOĞULLARI VE SEZAİ TEMELLİ NE DEMİŞTİ?

Sezai Temelli, “Bugün Türkiye’nin en bereketli toprakları burası. Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, “İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak” sözlerini sarf etmişti.