Bahçeli'den bir sürpriz telefon daha! Ahmet Türk ve Demirtaş'ı da aramıştı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet etmesiyle başlayan süreç bebek katili Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmasıyla devam etti.

Barış süreci olarak adlandırılan süreçte mesafeler kat edilirken, hastalığı nedeniyle ortalıkta gözükmeyen Devlet Bahçeli’nin cezaevindeki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk'ü telefonla aradığı ortaya çıktı.

Yaşanan olay sonrası DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Bahçeli'nin kendisini de fesih açıklamasının ertesi günü aradığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Buldan, Bahçeli’nin kendisini aradığını ifade ederek, Bahçeli’nin kendisine, “Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım” dediğini aktardı.

Buldan, Öcalan’a 'Umut Hakkı' tanınması ve tutukluların tahliye edilmesinin rahatlama yaratacağını belirtti.

Kayyumlar ve HDK soruşturmasının provokasyon olduğunu iddia eden Buldan, “Öcalan, bu konuda çok öfkeli. Kayyum meselesini provokasyon olarak değerlendiriyor” diye konuştu.

Buldan, yürütülen süreçle ilişkin şunları söyledi:

“Bence çok kıymetli bir dönem. Bu dönemi çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu çağrı 40 yıllık çatışmalı bir sürecin sona ermesi demek. Bundan sonra çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerinin yıkılmayacağı, yaşamlarını yitirmeyeceği bir dönemin kapılarını açtı. O yüzden herkesin sımsıkı sarılması gereken bir süreç ve herkes elinden geleni yapmalı.”

“ELİNDE İPLE DOLAŞAN İNSANIN SÜRECE SAHİP ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ”

2015 yılındaki süreç ile bu dönemin karşılaştırmasının doğru olmadığına dikkat çeken Buldan, “Özellikle MHP'yi kastediyorum. Sayın Bahçeli’nin, Öcalan'ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, destek vermesi ve ‘Sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli” dedi.

"ÖNDER’İ, TÜRK’Ü VE BAKIRHAN’I DA ARADI"

Bahçeli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini de aktaran Buldan, şunları söyledi:

“Teşekkür etti. ‘Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum’ dedi. Teşekkür ettim. Hep birlikte sürecin ilerleyebilmesi için birbirimize katkı sunmamız gerektiğini ifade ettim. Elinden geleni yapacağını söyledi. Sadece beni değil, Sırrı Süreyya Önder’i, Ahmet Türk’ü ve Tuncer Bakırhan’ı aradı.”

"BUNU ÖCALAN DA KIYMETLİ BULUYOR"

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz şaşkınlığı şimdi değil, 1 Ekim’de yaşadık. O şaşkınlık yeni değil. 1 Ekim’de tokalaşma, 22 Ekim grup toplantısında yaptığı çağrı ve bizim kendisini ziyaretimizde söyledikleri... 1 Ekim itibariyle yaşananların sayın Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürece bu kadar destek vermesi önemlidir. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor.”

Buldan ayrıca Öcalan’ın “Sayın Bahçeli dönüştüyse herkes dönüşür” ifadesini kullandığını aktardı.

"ARTIK BUNA İHTİYAÇ VARDI"

Bahçeli’nin süreçteki tutumunu değerlendiren Pervin Buldan, “Türkiye'nin geleceği açısından artık herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir dönem. Ortadoğu'da taşlar yeniden dizayn edilirken, Kürtlerin yıllardır yaşamış olduğu acılar, bedeller... Türk ve Kürtlerin birlikte yaşadığı bir coğrafyada artık buna ihtiyaç vardı. Bence sayın Bahçeli’nin girişimi de biraz bu minvalde” dedi.

"UMUT HAKKI BAŞTA OLMAK ÜZERE..."

Bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pervin Buldan, “Hızlı adımlar atılmalı. Umut Hakkı başta olmak üzere birçok değişikliğin, reformların, paketlerin hızla çıkması gerekiyor. Cezaevlerinde çok sayıda insan haksız ve hukuksuz şekilde kalıyor. Siyasetçiler başta olmak üzere binlerce insan cezaevlerinde. Toplumu rahatlatmak açısından hızla birkaç adımın atılması gerekiyor. Cezaevleri ve Umut Hakkı… Bunlar insanlar üzerinde büyük etki bırakır, pozitif anlamda söylüyorum. Bunlar yapılırsa tabii ki devamı gelir, farklı şeyler konuşulur” ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN KAYYUM MESELESİNİ PROVOKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"

Belediyelere yönelik kayyum atamalarına dair de konuşan Buldan “Bunlar provokasyondur aslında. Bunlara iktidarın dikkat etmesi lazım. Öcalan, bu konuda çok öfkeli. Kayyum meselesini provokasyon olarak değerlendiriyor. İktidarın bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini söylüyor, Öcalan. Biz de öyle düşünüyoruz” dedi.

Buldan, HDK’ye yönelik operasyona da değindi, şunları söyledi:

“Bunlar bence süreci sabote etmeye çalışan kesimlerin girişimleri. O yüzden önüne geçmek lazım. Hem soruşturmalar hem tutuklamalar hem kayyumlar... Bunlar sürece zarar verir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor.

ÖCALAN’IN NOTU AYRINTISI

Suriye tabii önemli. Başından beri önemliydi. Şimdi de önemli. Bununla ilgili henüz netleşen şeyler yok açıkçası. Türkiye, nasıl bir tavır tutunur bilmiyoruz ama Ortadoğu'da Kürtlerin geleceğinin ve Kürtlerle birlikte hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye, bunların başında. Kürtlere sahip çıkmak lazım Suriye'de. Asla Kürtleri yalnız bırakmamak lazım. Türkiye, Kürtlerle birlikte hareket ederse kazanır. Kaybeden Türkiye olmaz."

Sırrı Süreyya Önder’in Abdullah Öcalan’a atfen okuduğu nota ilişkin soruyu yanıtlayan Pervin Buldan, şunları kaydetti:

“Öcalan, bunu şifahen söyledi. O, metne yazılmamıştı. Daha sonra devlet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede bunda karar kılınmış. Ama dışarıya çıkıp yetiştirmek bir zaman alacağı için şifahen okundu. Orada bir sıkıntı yok aslında. Üzerinde mutabakat sağlanmış bir paragraf. Hızla adımların atılması gerekiyor. Yasal ve hukuki düzenlemelerin bu işin ilerlemesi için olmazsa olmaz bir şey olarak görülmesi gerekiyor. O cümleden bu anlaşılıyor.”