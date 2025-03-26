Bahçeli'den bir telefon görüşmesi daha!

Şubat ayının başında kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği açıklanan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, geçirdiği operasyon sonrasında kamuoyu önüne çıkmaması ve herhangi bir sesli ya da görsel mesaj yayınlamaması dikkat çekiyor.

Öte yandan Bahçeli dinlenme sürecinde telefon görüşmeleri ile gündemi takip ediyor. Yayınladığı mesajlarla görüşlerini bildiren Bahçeli, çok sayıda isimle de telefon ile görüşüyor.

Son olarak Gazeteci Nazlı Çelik Bahçeli ile görüştüğünü kandil nedeniyle yaptıkları konuşmayı sosyal medyadan paylaştı.

Kandil münasebetiyle telefonla görüştüğüm Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum. MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti. — Nazlı Çelik (@nazlicelik_) March 26, 2025

Çelik mesajında; "Kandil münasebetiyle telefonla görüştüğüm Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum. MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti." dedi.