Bahçeli'den Bolu'daki yangın felaketi için taziye mesajı

Kaynak: DHA
Bahçeli'den Bolu'daki yangın felaketi için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziyede bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli yayımladığı mesajda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Son Haberler
Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı
Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk yerli zeka testi tanıtıldı
Türkiye'nin ilk yerli zeka testi tanıtıldı
Ev alma şartlarında önemli değişiklikler, giderek zorlaşıyor!
Ev alma şartlarında önemli değişiklikler, giderek zorlaşıyor!
Yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı tutuklandı!
Yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı tutuklandı!
Garnacho'yu isteyen Napoli’den çok ilginç teklif
Garnacho'yu isteyen Napoli’den çok ilginç teklif