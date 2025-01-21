Bahçeli'den Bolu'daki yangın felaketi için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli yayımladığı mesajda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.