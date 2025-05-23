Bahçeli'den Erdoğan'a adaylık çağrısı: Cayma hakkı yoktur

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'den Erdoğan'a adaylık çağrısı: Cayma hakkı yoktur

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Derdi vatan ve millet olan cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur." sözleriyle adaylık çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" şeklindeki açıklamasının ardından yazılı bir açıklama paylaştı. Aday olmayacağını açıklayan Erdoğan’a aday olması için baskı yapması dikkat çeken Bahçeli açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır." ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:

Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir.

Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duymaktadır.

Adım adım yürünen Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşku ve heyecanımız sınırsızdır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır.

Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir.

Son Haberler
Rusya'nın Oryol bölgesinde helikopter düştü
Rusya'nın Oryol bölgesinde helikopter düştü
Kurtarma operasyonu faciaya dönmüştü! 13 yaşındaki Beren Su’nun ölümünde şoke eden karar
Kurtarma operasyonu faciaya dönmüştü! 13 yaşındaki Beren Su’nun ölümünde şoke eden karar
Seyir halindeki sürücü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Seyir halindeki sürücü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Türkiye'de Sadece Orada Yapılıyor! Tadına Bakanlar Vazgeçemiyor
Türkiye'de Sadece Orada Yapılıyor! Tadına Bakanlar Vazgeçemiyor
Bahçe sahibinin ’Kazalar sebebiyle bahçeme ev yapamıyorum’ isyanı
Bahçe sahibinin ’Kazalar sebebiyle bahçeme ev yapamıyorum’ isyanı