Bahçeli'den sonra MHP'nin liderini açıkladı. Sıra dışı yazardan akıl dışı iddia!

Türk siyasetinde gündem her gün değişirken, bazı kişiler ise gündemde kalabilmek için öyle iddialar ortaya atıyor ki vatandaşlar "bu kadar da olmaz" diyor.

Yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen Gazeteci ve yazar Memduh Bayraktaroğlu, kendisinin bile inanmayacağı bir iddia ortaya attı.

Katıldığı yayında açıklamalarda bulunda Bayraktaroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Fenerbahçe şampiyon olduktan sonra MHP’nin genel başkanı olacağını iddia etti.

“ALİ KOÇ'UN FENERBAHÇE'DEN SONRAKİ DURAĞI MHP GENEL BAŞKANLIĞI"

Bayraktaroğlu yaptığı konuşmada, “Ali Koç'un Fenerbahçe'den sonraki durağı MHP Genel Başkanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu durumun farkında" ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un Fenerbahçe şampiyonluğunun ardından MHP Genel Başkanlığı’na oynayacağını belirten Bayraktaroğlu, arkasında 25-30 milyon Fenerbahçelinin olduğunun, MHP’nin daha önce böyle bir kitlesinin olmadığını, Ali Koç’un Türkiye’nin kaderini değiştirebileceğini iddia etti.

Bayraktaroğlu’nun yaptığı konuşma sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bayraktaroğlu’na, “Ne içiyorsun” diye sordu.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,