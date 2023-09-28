Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından çalışmalar tamamlandı

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında saat 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre doğalgaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetti. Emirhan Kutluay, Kerim Selvi ve Hasan Baş ise yaralandı. Binada yapılan çalışmaların ardından belediye ekipleri binanın bulunduğu caddede temizlik çalışması yaptı. Patlamanın ardından zarar gören park halindeki araçlarda çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Yaya ve araç trafiğine kapatılan cadde temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. 45 yıllık olduğu öğrenilen 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltılırken, yarın karot örneği alınacağı ve raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.