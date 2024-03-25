Bahçelievler'de meydana gelen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Bahçelievler'de meydana gelen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Yarı baygın halde çıkarılan vatandaşlar ambulansa hastaneye sevk edildi.

Bahçelievler Merkez Mahallesi Şair Orhan Veli Sokak ile Naci Kasım Sokak kesişiminde bulunan bir binada saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken olayın yaşandığı evde bulunduğu öğrenilen 2 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılırken, soğuk havadan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına ambulans beklerken alüminyum örtü ile üzerleri örtüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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