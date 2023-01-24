Bahçelievler'de silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tekel bayisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağı ele geçirirken, iş yeri sahibi N.A'nın (59) kesici alet ve tabanca ile yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirledi.

Kavganın veresiye içki satışı nedeniyle daha önce aralarında tartışma çıkan iş yeri sahibi N.A. ile A.K. (50) ve kardeşi Ş.K. (40) arasında yaşandığını tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi Bahçelievler ile Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



Ağır yaralanan iş yeri sahibinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (AA)