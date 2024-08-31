Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Bahçelievler’de yolda yürüyen üç kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlara hedef olan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Bahçelievler’de caddede yürüyen 3 kişiye, kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kovalamacanın yaşandığı saldırıda kurşunların isabet ettiği bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ayağından yaralandı.

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Bahçelievler Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki olay gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen 3 kişi, kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganları fark eden 3 kişi koşarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 100 metre kovalamacının yaşandığı saldırıda 2 kişi kurşunların hedefi olurken, bir kişi ise saldırganlardan kaçtı.

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Saldırı sonrası saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı caddeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği iki kişiye müdahale etti.

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1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bir kişinin ise ayağına isabet ettiği kurşunla yaralandığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, caddede uzun süre delil araması ve incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, cenaze arabasına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheli kişi veya kişileri aramak için çalışma başlattı.

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