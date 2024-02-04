Bahçelievler'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

Kaynak: İHA
Bahçelievler'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırı
Bahçelievler'de yüzü maskeli 2 kişi, tekel bayisini basarak dükkan sahibine silahla ateş etti.

Saldırıda işletme sahibi elinden yaralanırken, saldırganlar kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde gerçekleşti. İşletme sahibi Tayfun K.'nın içeride oturduğu sırada yüzü maskeli 2 kişi dükkana girdi.

Silahını çeken saldırganlar, Tayfun K.'ya ateş açtı ve olay yerine geldikleri araçla kayıplara karıştı. Şans eseri mermilerden biri Tayfun K.'nın yüzünü sıyırırken, diğer kurşun yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti.

Elinden kanlar akan Tayfun K., 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü Tanığı Anlattı:

Saldırıya tanıklık eden bir vatandaş, "Gece geç saatlerde buradaydım. Bir anda silah sesleri duydum ve yere yığıldım. Kalktığımda tekel bayisinin önünde bir adam yerde yatıyordu. Ellerinden kanlar akıyordu. Ambulans ve polis kısa sürede olay yerine geldi" dedi.

Polis Soruşturma Başlattı:

Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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