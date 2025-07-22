Bahçelievler’de trafiği altüst eden motosikletliye rekor ceza

Kaynak: İHA

İstanbul Bahçelievler’de tek teker üzerinde gidip hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yakalandı.

Para cezası kesilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Bahçelievler’de motosikletle seyir halindeyken tek teker üstünde giderek akrobatik hareketler yapan ve trafiği tehlikeye atan sürücü kameraya yakalandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen sürücü E.Z. yakalanarak gözaltına alındı.

13 BİN 420 TL CEZA

Şahsa yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, akrobatik hareket yapmak, saygısızca araç kullanmak, kask kullanmamak suçlarından toplam 13 bin 420 TL para cezası kesilerek, sürücü belgesi iptal edildi. Şahıs hakkında ayrıca adli işlem yapılarak, soruşturma başlatıldı.

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