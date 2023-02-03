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Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Bahçelievler'de İETT otobüsünün, durağa girdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 20:40
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Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı
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(DHA) - Bahçelievler dün akşam saatlerinde D-100 yanyolda Sefer B. yönetimindeki 34 HY 8280 plakalı İETT otobüs, kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara, ardından bir minibüse çarptı.

Kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılardan duruma ağır olan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi edildiği hastanede öldü.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

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