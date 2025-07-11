Bahçeli'nin başlattığı süreçte silah bırakma tiyatrosu başladı! Teröristler ve işbirlikçileri sahnede...

Bir zamanlar teröriste lanet okuyup idam edilmesini isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’a ‘kurucu önder’ derken, Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvedin’ çağrısı başlattığı yeni açılım sürecinde bugün, teröristler ve işbirlikçilerin sahneye çıkıp silah bırakma tiyatrosunu sahneliyor.

BAHÇELİ SÜRECİN KIVILCIMINI YAKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ‘kapatılsın’ dediği DEM sıralarına giderek tokalaşmasıyla sürecin ilk kıvılcımları başlamıştı. Ardından Bahçeli partisinin grup toplantısında bir zamanlar idam edilmeli dediği bebek ve asker katili Öcalan’ı, Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvedin’ çağrısı ile sürecin ilk adımları atılmıştı. Ayrıca bu sözlerin ardından Bahçeli, teröristbaşı için ‘umut hakkı’nı da gündeme getirmişti.

İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ'NDEN EN SERT TEPKİ GELDİ

Teröristbaşı Öcalan ile DEM arasında ardından peş peşe görüşmeler olmuştu. Bu süreçte Bahçeli’ye en sert tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan gelmişti. Dervişoğlu, Bahçeli’nin Öcalan çağrısına, Meclis kürsüsünden 'urgan' fırlatarak yanıt vererek, "Al bunu başının ucuna as" demişti. Bahçeli ipi isteyince Dervişoğlu ipi MHP Genel Merkezi'ne ipi göndermişti.

FESİH KARARI İLE DEVAM ETTİ

Bahçeli ise eleştirileri aldırmadan süreci, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “Terörsüz Türkiye” adı altında gerçekleştirmeye devam etti. Bebek katili Öcalan, 4 ay önce yaptığı çağrıda örgütün lağvedilmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunmuştu. Teröristbaşının çağrısının ardından geçen sürede terör örgütü PKK, toplantıyla fesih kararı aldığını duyurmuştu.

SÖZDE TİYATRO BAŞLADI

Son olarak süreçte sözde silahların bırakılması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin açılımında bugün teröristler ve işbirlikçileri sahneye çıkarak silah bırakma tiyatrosunu sahneledi. Haberlerde ise bu tiyatroda ilk grupta bırakacaklar arasında üst düzey teröristin olacağı aktarılıyor. Sözde Silah bırakma sırasında Türkiye, Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminden istihbarat yetkililerinin de yer alacağı aktarılıyor. Eritme kazanında silahların imha edileceği iddia ediliyor.

TERÖR YUVASINDA TÖREN YAPILIYOR

DEM heyeti bölgeye geldi. Törenin ise Süleymaniye il sınırları içindeki teröristlerin yuvası olarak kullanılan Casene Mağarası'nda gerçekleşiyor. Terörösitlerin görüntüleri ise saat 12.00'de kontrollü şekilde basına servis edilecek.

İLK GRUPTAKİ TERÖRİSTLER SİLAHLARI BIRAKMIŞ

Bebek katili Öcalan'ın videosu sonrası ilk grup silahları bıraktı. İlk terörist grubun silahları bıraktığı açıklandı. İkinci açılım sahnesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

TERÖRİSTLER RESMEN AÇIKLADI

Terör örgütü PKK ise silah bıraktıklarını resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde silahları imha ettiklerini belirtirken, "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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