Bahçeli'nin çağrısının ardından flaş çıkış! Tutuklu başkan Ahmet Özer'in mektubu gündem oldu

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ederken, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar da sürüyor. Türkiye genelinde 15 CHP'li belediye başkanı tutuklu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yerine kayyum atanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerektiğini belirterek “Geçmişte PKK ile ilgili bazı düşüncelerini kamuoyuyla paylaşması ayrı bir konudur. Ancak Türkiye barış sürecindeyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor” sözleri gündem olmuştu.

Bahçeli'nin çıkışının ardından Marmara Cezaevi’nde bulunan Ahmet Özer’den açıklama geldi. Nefes Gazetesi’ne mektup gönderen Özer, Bahçeli’nin açıklamalarına katıldığını vurguladı.

"BÖYLE BİR TUTUMLA BARIŞ OLUR MU?"

11 yıl önce Öcalan'ın çözüm sürecine katkı verebilecek isimler arasında kendisini de saydığını hatırlatan Özer "Beni alıp hapse koyuyorsunuz. Böyle bir tutumla barış olur mu?" ifadelerini kullanarak kendilerine yapılanın "barış süreci" ile çelişkili olduğunu belirtti.

"Kürt sorunu konusunda yüzlerce çalışma yapmış birinin bugün dışarıda olup sürece katkı vermesi gerekmez mi?" diye soran Özer'in maktubundan öne çıkan başlıklar şöyle

"ÖCALAN İLE MÜZAKERE EDİLİYOR..."

"Bir taraftan barış süreci var denilerek Öcalan ile müzakere ediliyor, öte taraftan 11 yıl önce Öcalan çözüm sürecine katkı verebilecek isimler arasında beni de saydı diye beni alıp hapse koyuyorsunuz. Böyle bir tutumla barış olur mu? Olmayacağını Sayın Bahçeli de görüyor. O nedenle çok doğru bir biçimde ‘Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor’ diyor. ‘Ahmet Türk görevine iade edilmeli’ diyor. Yani ‘Kayyum siyaseti son bulmalı’ diyor.

"BARIŞ SÜRECİ İLE BİZE YAPILAN BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ"

Benim gibi ömrünü barış ve demokrasiye vakfetmiş, Kürt sorunu konusunda yüzlerce çalışma yapmış birinin bugün dışarıda olup sürece katkı vermesi gerekmez mi? Barış süreci ile bize yapılan büyük bir çelişkidir.

Sayın Bahçeli bölgenin içinde bulunduğu durumu ve ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini görüyor ve süreci doğru okuyor. Silahların bırakılması ve barış sürecinin başarıya ulaşmasının hem ülkenin iç barışı hem de bölge barışı için hayati önemde olduğunu görüyor. Bu konuda cesaretle risk aldı büyük bir rol oynadı bu rolünü tamamlamak istiyor. Bu konuda samimi. Bizim de ülkenin barış ve kardeşliğini istediğimizi biliyor, içeride olmamızın kimseye bir yararının olmadığını da görüyor. Ama dışarıda olursak hem topluma olumlu mesaj verilmiş olur hem de bizim barışa katkı yapacağımızı düşünüyor. Ve bu düşüncesinde de haklıdır. O nedenle bu konuşmalardan ve yapıcı adımlardan memnuniyet duyuyorum."

Öte yandan "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, Özer hakkında tahliye kararı verildi. Ancak başka bir davada "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla da hakkında tutukluluk kararı bulunan Özer cezaevinden çıkamıyor.