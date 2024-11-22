Bahçeli’nin görüşeceği yeni isim Ankara kulislerini karıştırdı. Flaş iddia

Kaynak: Gazete Duvar
Bahçeli’nin görüşeceği yeni isim Ankara kulislerini karıştırdı. Flaş iddia

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün yerine kayyım atanmasından sonra Ankara kulislerini hareketlendirecek bir gelişme yaşandı. Ahmet Türk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu telefon görüşmesinin ardından Ankara'ya gelen Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ahmet Türk'ün yerine kayyım atanmasından sonra MHP lideri Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında “Ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk” ifadeleri belirtilmişti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER İDDİASI!

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın yazısına göre, Ahmet Türk ile Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Bahçeli'nin Türk’ün sağlığını sorduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kısa sohbet sırasında iki isim de nezaketen karşılıklı kahve içme davetinde bulundu.

AHMET TÜRK'ÜN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Ahmet Türk çeşitli temaslarda bulunmak üzere bu hafta Ankara’ya geldi. Ahmet Türk’ün DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Konuya ilişkin görüşülen DEM Parti kaynakları ise görüşmeyi ne doğruladı ne de yalanladı.

DEM PARTİ KAYNAKLARI NE DOĞRULADI NE YALANLADI

Bu arada, Ahmet Türk çeşitli temaslarda bulunmak için bu hafta Ankara’ya geldi. Ahmet Türk’ün DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte bugünlerde Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi bekleniyor. DEM Parti kaynakları görüşmeyi ne doğruladı ne de yalanladı.

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