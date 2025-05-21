Bahçeli’nin isteği tek şarta bağlı! AKP’li isim açıkladı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet ederek ‘silah bırakma’ çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın fesih kongresiyle devam ediyor. Ancak Bahçeli’den geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin 16 siyasi parti temsilcisinin de katılacağı komisyon teklifi dikkat çekmişti. Bahçeli’nin teklifine ilk önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş son olarak da bu sabah canlı yayına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya’dan itiraz gelmişti. Bugün ise Nefes yazarı Nuray Babacan köşe yazısında AKP’li bir kurmayın Bahçeli’nin isteğinin bir şarta bağlı olduğunu belirterek, “Tüm partilerin mutabakatıyla yürünmek isteniyorsa, bir tarafından onlara yönelik operasyonlara son verilmesi gerekir” dediğini aktardı.

AKP KANADINDAN YENİ YAPI İSTEĞİ

Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü ‘Açılım komisyonunun açmazları’ başlıklı köşe yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ sürecine dair 16 siyasi parti temsilcisinin de katılacağı komisyon teklifinin AKP’deki yansımalarını aktardı. AKP kanadı, bu kadar geniş kapsamlı, karar çıkma güçlüğü yaşanabilecek bir komisyon fikrine karşı olduğu belirtilirken, daha kompakt, daha hızlı karar üretebilecek bir yapı istendi.

BAHÇELİ’NİN İSTEĞİ TEK ŞARTA BAĞLI

AKP kurmaylar ise Bahçeli’nin isteğindeki tek engelin, “Sürecin efekte olmasını önlemek, kararların gecikmeden almasını sağlamak önemli. Bu tür sorunların yaşanmaması için sürece karşı olmayanlardan bir yapı kurulması gerekir. Ayrıca, tüm partilerin bu komisyonu ve sürece destek vermesini beklerken, başta CHP’liler olmak üzere yapılan siyasi operasyonların durması gerekiyor. Belediye başkanları ve ekipleriyle ilgili operasyonlar sürerken, ucu açık bir desteğin verilmesini beklemeyi hayal olarak görenler var. Tüm partilerin mutabakatıyla yürünmek isteniyorsa, bir tarafından onlara yönelik operasyonlara son verilmesi gerekir” olduğunu aktardı.

AKP’NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ İTİRAZ ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Bahçeli'nin çağrısına, “Bundan sonraki aşamada silahların tesliminin aleni şekilde görülmesi ve ortaya konulması gerekir. Bunun sonucunda da terör örgütünün silah bıraktığı görüldükten sonra TBMM devreye girecek” ifadelerini kullanmıştı. NTV'de bir programa katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, ise Bahçeli’nin teklifine itirazda bulunarak, “Ancak sadece silahları bırakmış olmanın yeterli olmadığı, silahların teslim edilmiş olmasının gerektiğini de belirtmek istiyorum. Silahların herhangi bir şekilde daha gündem oluşturduğu bir ortam içerisinde TBMM'deki sürecin konuşulabilme imkanının olmadığı kanaatindeyim” dedi.