Bahçeli’nin ‘Öcalan’ tezi çürüdü. Vatandaşlar anket sonuçlarında son noktayı koydu

ASAL Araştırma Şirketi, yıllardır gündemden düşmeyen Kürt meselesiyle ilgili bir araştırma yaptı. İki bin kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre toplumun yüzde 90'ı terör örgütü PKK'nın Kürtler için bir temsiliyeti olmadığını düşünüyor.

"Sizce terör örgütü PKK Kürtleri temsil ediyor mu?" sorusuna katılımcıların yalnızca yüzde 3.7'si "evet" derken yüzde 90.1'i oranı ise "hayır" dedi.

Yüzde 6.2'si de terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil edip etmediğine dair bir fikrinin olmadığını ifade etti.

PARTİLERİN HEPSİNDE ÇOĞUNLUK BÖYLE DÜŞÜNÜYOR

Cevapların parti seçmenlerine göre dağılımına bakıldığında ise AKP'li seçmenin yüzde 94.5'i, CHP'lilerin yüzde 88.2'si, MHP'lilerin yüzde 96.3'ü, DEM Parti seçmeninin yüzde 77.9'u ve İYİ Partililerin de yüzde 90.8'i PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini ifade ediyor.

Yapılan anket sonucu, akıllara Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya davet etmesini getirdi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu çağrısı başta kendi partisindeki bazı isimler olmak üzere birçok kesimden tepkiyle karşılandı. Ancak Bahçeli, bir sonraki hafta grup konuşmasında aynı çağrıyı tekrarladı.

Öcalan’ın, “terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini” açıklaması koşuluyla DEM Parti grubunda konuşması çağrısını yineleyen Bahçeli, “Haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım” ifadelerini kullandı.