Bahçeli'nin sözlerine Adalet Bakanı sert çıktı: Yanlış yapıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında 'sokak hayvanları yasası' hakkında konuştu.

Bahçeli, "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı yapılacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de bu konuda üzerine düşeni yapacaktır" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bu açıklamalar soruldu.

"BU DURUMU ÇARPITMAYA GEREK YOK"

Bakan Tunç, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur. Dolayısıyla insan sağlığına zarar veren tehlike arzeden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar"