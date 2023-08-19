Bahçeli’nin Zeki Müren’li videosunun sırrı ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arsos/Yiğitler köyünü adanın iki toplumlu son köylerinden olan Pyla/Pile'ye bağlamak için tek taraflı olarak yol yapım kararı aldı. 18 Ağustos Cuma günü itibari karar uygulamaya geçirilince Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşandı.

TÜRK TARAFI YOL YAPIMINA DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Kıbrıs Türk tarafı ise yol yapımının süreceğini açıklarken BM'nin resmi internet sitesinde, "Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'nde (UNFICYP) hizmet veren BM barış gücüne yönelik Kıbrıslı Türk güvenlik personeli tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs'taki gelişmeler sürerken çarpıcı bir göndermede bulundu.

ZEKİ MÜREN TERCİHİ TESADÜF DEĞİL

Ayağına çizmelerini giyen Bahçeli, fonda Zeki Müren'in Ağlama Sevdam isimli şarkısının çaldığı bir video çekti. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.

Bahçeli'nin Zeki Müren şarkısını tercih etmesi bir tesadüf değildi. Zeki Müren 1963 yılına kadar uzanan bir öykünün parçasıydı.

Müren, Kıbrıs ambargosunu protesto etmek için, NATO'ya madalyalarını iade eden, Kore gazilerine kendi imkanlarıyla, üzerinde Bozkurt olan Kore Harp Madalyası hediye etmişti.

Madalyanın öyküsü şu şekilde:

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te çok sayıda Kıbrıslı Türk'ün öldürüldüğü "Kanlı Noel" olarak bilinen saldırılara müdahale etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti, ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson'ın Başbakan İsmet İnönü'ye mektup yazması üzerine harekatı yapamıyor.

Bunun üzerine Kore gazilerinin birçoğu İstanbul'daki BM binasının önünde ABD'yi protesto etmek amacıyla BM'nin verdiği madalyaları iade ediyor.

Gelişmeleri izleyen Milli Türk Talebe Birliği, harekete geçerek Kore gazileri için madalya bastırma kararı alıyor ancak yeterli parayı bulamayan Birlik, madalyaları bastıramıyor.

Bunu öğrenen sanatçı Zeki Müren gerekli desteği vererek madalyaların bastırılmasını sağlıyor. Daha sonra bu madalyalara Zeki Müren ismi veriliyor.

Bahçeli'nin tercih ettiği Zeki Müren şarkısının sözleri:

Ağlama Sevdam

Gözyaşımın her damlası sevgidir

Şu hasretlik zor gelse de çekilir

Bir gün olur bu acılar silinir

Benden ayrı gezme gülüm amandır

Sensiz benim gönül evim talandır

Bu dünyada bir muhabbet kalandır

Hasretinden ateş yutmuş gibiyim

Ağlama sevdam, ağlama, ağlama

Ağlama sevdam, ağlama sevdam, ağlama

Ağlama sevdam, ağlama sevdam, ağlama

Ağlama, ağlama