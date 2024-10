Bahçeli'ye Çakıcı'dan sonra bir destek de Kürşat Yılmaz'dan: Gerekirse can alır can veririz

Kürşad Yılmaz sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek açıklamasında bulundu. Yılmaz, "Bir gün bir saniye bile onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp can vereceğiz" dedi.

Geçen yıl avukat Belma Ünal ile evlenen 64 yaşındaki Kürşat Yılmaz baba olmuş, çocuğuna 'Devlet' ismini vermişti.

"GEREKİRSE CAN ALACAĞIZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelerek, PKK'nın lağvedildiğini açıklaması teklifi ve bunun sağlanabilmesine ilişkin çıkışı bazı kesimler tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

Kürşad Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanında olduğunu belirtti. Yılmaz paylaşımında, "Türkiye üzerinde kirli oyun kuranlar, toprağımıza göz dikenler Bahçeli’nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdır. Evlatları yanındadır. Bir gün bir saniye bile onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp can vereceğiz" dedi.

"DEVLET BAHÇELİ HER ÜLKÜCÜNÜN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklama bu şekilde:

"Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışı ile ömrünü memleketin birliğine ve huzuruna adayan liderim MHP Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece bir kaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Her aldığı karar zamanla anlaşılan ve 15 Temmuz gecesi gibi Türkiye'yi defalarca kritik dönemeçlerden çıkaran Liderim Bahçeli, yeni bir milli oyun kuruyor. Milletimiz, liderimize güveniyor, anlıyor ve izliyor. Türkiye'nin üzerinde ki ABD güdümlü FETÖ'ye 15 Temmuz gecesi nasıl dur denildiyse, yurt dışı güdümlü PKK terör örgütüde bu topraklardan kökten kazınılacaktır. Türkiye'nin üzerine kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler Liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin, kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdırlar. Bilinmelidir ki, evlatları yanındadır. Bir gün, bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp, can vereceğiz.

Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir.

Boş konuşanlar anlamazlar ama bir kez daha üstüne basa basa vurguluyorum:

Saygıdeğer Türkmen Beyimiz rast gele cümle kurmaz. O cümlede yer alan her harf, vatan ve millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye. kelimeler cümleye dönüşür. Ülkü yolunun YILMAZ Bozkurt'larının hassasiyetlerine dokunmayın. Saygı Değer Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz, vatan için akıtmaya hazır kanımızla çizeriz.

ALAATTİN ÇAKICI DA ZİYARETE GİTTİ

Kürşad Yılmaz'ın desteğinin bir gün öncesinde ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Alaattin Çakıcı ziyaret etmişti. 2020 yılında tahliye olan Alaattin Çakıcı 'Öcalan' çıkışı nedeniyle büyük tepki gören Bahçeli'yi Ankara ziyaret etmesinin ardından beraber verdikleri pozları sosyal medyada gündem oldu.

