Alaattin Çakıcı’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret! Kol kola poz verdiler

2020 yılında cezaevinden tahliye edilen Alattin Çakıcı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kritik bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Alattin Çakıcı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da bir araya geldi. Çakıcı’nın bu ziyereti merak konusu oldu. Özellikle Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında söylediği sözler üzerine Çakıcı’nın ziyaret etmesi dikkat çekti.

MHP’nin resmi yayın organlarından ziyarete ilişkin resmi bir açıklama ise gelmedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, 22 Ekim tarihinde partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik sözleri Türkiye’de gündem oldu.

Bahçeli, grup toplantısında İmralı Adası’nda cezaevinde bulunan terörist başı Öcalan'ın "tecridinin" kaldırılması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’n gelip DEM Parti'nin grup toplantısında konuşma yapmasını ifade etmişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili şunları söyledi:

"TBMM'de her meselenin ele alınıp milli akılla çözümü mümkün ve mecburidir. Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecekte herkes ittifak halindeyse o halde gövdemizi koymaya varız.

Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun, terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımı henüz anlamayanlar çok sayıda.

Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun.

Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın.

Adres İmralı'dan DEM'e uzansın."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU URGAN İPİ FIRLATTI

Bahçeli’nin bu isteğine tepki yağarken DEM Parti’den destek geldi. Meclis’te en sert tepkiyi ise İyi Parti gösterdi. İyi Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında Devlet Bahçeli’ye urgan ipi fırlattı.

Bahçeli ise kendisine fırlatılan urgan ipini isteyerek ofisine astı.