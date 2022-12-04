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Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aytaç arasındaki gerilime bir isim daha katıldı. Daha önce Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek kılıç hediye eden suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, Aytaç’ı tehdit etti.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 14:28
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Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit

Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
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MHP'yle market zincirleri arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" çıkışıyla başlayan gerilim yeni bir boyut kazandı. Söz konusu gerilime, Behçeli'nin 'kahramanımız' dediği, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Kürşat Yılmaz da dahil oldu.

"BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; vatandaşı zor durumda bırakacaksınız liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öyle mi; kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle hepinize diyorum; tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur."

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stokçulukla suçlayıp '3 harfliler' diyerek hedef aldığı, BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili söz konusu ifadelerine atıfta bulunarak açıklama yapmıştı.

Aykaç, "FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" demişti.

 

KILIÇ HEDİYE ETTİ
Bahçeli mayıs ayında, partisinin genel merkezindeki makamında, suç örgütü liderliği, yağma ve tehdit gibi birçok suçtan hüküm giymiş Yılmaz’ı kabul etmişti.

Kabulün fotoğrafı, Kürşat Yılmaz’ın Twitter hesabı üzerinden paylaşılmıştı. Bahçeli'yle görüşmesinde, MHP liderine bir kılıç hediye ettiğine dair fotoğraf paylaşan Yılmaz, görüşmeye dair de “Değerli büyüğüm, zor günlerimizde bizleri unutmayan sırtını dönmeyen kapılarını örtmeyen vefalı liderim kırmızı çizgim sayın Devlet Bahçeli ile bayramlaşarak gündeme dair değerlendirmeler yapmanın kendisine olan bağlılığımızı bildirmemizin sevincini yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN 'KAHRAMAN'I
"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Kürşat Yılmaz hakkında yaklaşık 17 senelik infazının ardından avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilmiş, böylece 32 yıllık cezadan beraat etmişti.

Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edilmişti.

 

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DOĞRUSU..
4.12.2022 15:00
"liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup.." liderine ve biz ülkücülere hakaret edenlerle yol yürüdüğün farkında değil LİDERİ nin..  
 
Yurtsever Devrimci
4.12.2022 14:56
MHAPE nin siyasi parti olmayıp suç örgütü olduğuna başka nasıl kanıt gerekiyor. Oy vermeyin kapansın gitsin.  
 
Ben diyorum İstanbul
4.12.2022 14:49
Galip ne demiş bu ülkenin güzel insanları yalanlarınıza itibar etmedi bu Kürşat ne anlamış tuttuğunuz köşe başı mezar filan tam sopalık  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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