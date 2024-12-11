Bahçeli'ye yakın görünmek için photoshop yaptıran MHP'li vekil ifşa oldu

Kırıkkale MHP Milletvekili Halil Öztürk'ün kendisini MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanında gibi gösterdiği fotoğraf gündeme oturdu. Daha çok magazin ünlülerinin kullandığı photoshop hilesini gazeteci Özlem Özcan ifşa etti. İşin ilginç tarafı orjinal ve photosoplu iki karenin de vekilin kendisi tarafından paylaşılmış olması...

Kırıkkale Haber Ajansı muhabiri Özlem Özcan, Halil Öztürk tarafından paylaşılan fotoğraf ile orjinal fotoğrafı birlikte paylaşarak durumu tiye aldı. Paylaşılan fotoğrafta Bahçeli'nin etrafındaki kalabalığın özenle silindiği görüldü.

Milletvekili Halil Öztürk'ün, Bahçeli ile yürüdüğü fotoğrafında, etraftaki kalabalığı düşürerek Bahçeli ile özel görüştüğü imajı yaratmaya çalıştığı öne sürüldü. Kırıkkale Haber Ajansı muhabiri Özlem Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Halil Öztürk'ü eleştirdi.

"LİDER'E ÇOK YAKIN GÖSTERME ÇABANIZ MANASIZ!"

Özlem Özcan, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Vekil Av. Halil Öztürk danışmanınızı değiştirin bence. Hatta grafiker lazımsa birlikte çalıştığım çok iyi kardeşlerim var! Sizi toplum önünde yüceltmeye çalışırken, düşürdükleri durum çok çirkin! Zira MHP Kırıkkale Milletvekili olmak çok kıymetli bir sıfatken, SUNİ bir şekilde, photoshop hileleriyle kendinizi Lider'e ÇOK yakın gösterme çabanız manasız! İşin garibi iki fotoğrafı da siz paylaşmışsınız."