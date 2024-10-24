Bahçeli'yi eleştirdi görevden alındı! MHP'de Öcalan depremi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Teröristbaşı Öcalan için yaptığı, "DEM grubunda silah bırakma çağrısı yapsın' çağrısı tartışılmaya devam ediyor.

Bahçeli'nin açıklamalarını eleştiren MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör görevinden alındığını "Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir” sözleriyle duyurdu.

BABASI DA BAHÇELİ’Yİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Oğuzhan Güngör’ün babası MHP eski İçel Milletvekili Ali Güngör de Öcalan’ın idamının ve af tartışmalarının yaşandığı günlerde Bahçeli’nin yüzüne yaptığı konuşmanın ardından partiden ihraç edilmişti.

İSİM VERMEDEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör ise Bahçeli için isim vermeden “Bebekleri katleden yenidoğan çetesine nazire yaparcasına en büyük bebek katilinin Gazi Meclisimizde muhatap alınmasını izleyecek kadar çaresiz de cesaretsiz de değiliz! Biz bu davanın sahipleri buna izin vermeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

"BABAMA UYGULANAN YÖNTEM, TARAFIM İÇİN DE SÖZ KONUSU OLMUŞTUR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur.

Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır.

Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör’ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti'nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum.

Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk Milliyetçisi’ne ilham veren fikriyatın temeli budur.

Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ’dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz."

ÜMİT ÖZDAĞ DESTEK VERDİ

Güngör'ün paylaşımına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Gözlerinden öpüyorum. Babanın oğlu olduğunu gösterdin" yorumunu yaptı.