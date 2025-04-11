Bahçeli’yi umutlandıran görüşmeydi… Erdoğan’ın değinmediği tek konu ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM heyeti arasında dün bir görüşme gerçekleşti. DEM ve Erdoğan görüşmesine ilişkin iki tarafta ‘umutluyuz’ açıklaması gelmişti. Korkusuz yazarı Can Coşkun görüşmeye ilişkin detayları köşe yazısına aktardı. Coşkun, görüşmede İmamoğlu konusunun açılmadığı belirtti. Erdoğan’ın sürecin ağır aksak ilerlediğini söyleyerek silah bırakma takviminin ivedilikle ilan edilmesini istediğini Coşkun aktardı.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı meclise gelsin, silahları bıraktığını açıklasın çağrısı ile başlayan süreç devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda DEM heyeti ile teröristbaşı görüşmesinde, Bahçeli'nin istediği çağrı olmuştu. Ancak terör örgütünden şartlı bırakma cevabı gelmişti. Son olarak DEM heyetine, İmralı ziyareti çıkmamıştı. DEM heyeti, bugün sürece ilişkin Erdoğan ile görüştü.

13 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 12 Haziran 2012’de, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde kabul etmişti. Beştepe'de yapılan görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüldü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA: ÇOK DAHA UMUTLUYUZ

Görüşme sonrası ilk açıklama ise heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder'den gelmişti Önder, A Haber'e yaptığı açıklamada, 'Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" demişti. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE YARGI GÜNDEMİ HİÇ KONUŞULMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyetinin Beştepe'de gerçekleştirdiği zirvenin detaylarını Korkusuz yazarı Can Coşkun köşesinde aktardı. Coşkun, “son kulisleri “Atlanacak kaç eşik kaldı, göreceğiz” diyerek paylaştı. Coşkun şunları söyledi:

“Bir buçuk saatlik görüşmenin ardından Beştepe’den epey detay öğrendim. Şöyle özetleyebilirim: Erdoğan, sürecin ağır aksak ilerlediğini söyleyerek silah bırakma takviminin ivedilikle ilan edilmesini istedi. İmamoğlu başta olmak üzere yargı gündemi hiç konuşulmadı. DEM’in kayyum sohbeti açma girişimine Erdoğan “Her şey zamanla” mealinde bir yanıt verdi ve konu açılmadı. İmralı heyeti, kısmi af konusunda Adalet Bakanlığı nezdindeki çalışmaların içeriğini talep etti. Erdoğan kamuoyu ile henüz paylaşılmaması şartıyla bu taslaktaki başlıkların DEM heyetine iletilmesi yönünde talimat verdi.”