Bahçeşehir Koleji, Radonjic ile yollarını ayırdı

Kaynak: AA
Bahçeşehir Koleji, Radonjic ile yollarını ayırdı

Bahçeşehir Koleji Karadağlı koçu Dejan Radonjic ile yolları ayırma kararı aldı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2023-2024 yılı ortasında katılan başantrenör Dejan Radonjic ile yollarımız ayrılmıştır. Dejan Radonjic’e kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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