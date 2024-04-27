Bahçesinde baktığı köpekleri zehirlediler

Edirne’nin Çeltik köyünde meydana gelen olayda, Sabri Bakiroğlu isimli vatandaşın evinin bahçesinde baktığı 2 köpeğe, kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından zehirli et verildi. Bakiroğlu, bahçeye köpeklerine bakmaya çıktığında bir köpeğinin öldüğünü, diğerinin ise nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler çıktığını fark etti.

1 KÖPEK ÖLDÜ DİĞERİ TEDAVİ ALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zehirlenen köpek, Keşan’daki bir veteriner kliniğine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.