Bahçesinde baktığı köpekleri zehirlediler

Kaynak: DHA
Bahçesinde baktığı köpekleri zehirlediler
Edirne’de Sabri Bakiroğlu’nun bahçesinde baktığı 2 köpek, kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce et verilerek zehirlendi. Köpeklerden biri hayatını kaybederken diğeri veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Edirne’nin Çeltik köyünde meydana gelen olayda, Sabri Bakiroğlu isimli vatandaşın evinin bahçesinde baktığı 2 köpeğe, kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından zehirli et verildi. Bakiroğlu, bahçeye köpeklerine bakmaya çıktığında bir köpeğinin öldüğünü, diğerinin ise nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler çıktığını fark etti.

bahcesinde-baktigi-kopekleri-zehirledile-45870-1.jpg

1 KÖPEK ÖLDÜ DİĞERİ TEDAVİ ALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zehirlenen köpek, Keşan’daki bir veteriner kliniğine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

bahcesinde-baktigi-kopekleri-zehirledile-45870-3.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü yaktı. Görenler şaştı kaldı Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü yaktı. Görenler şaştı kaldı
Son dakika... Ormanda bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait Gündem
Son dakika... Ormanda bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait
Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi Gündem
Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi
Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar Ekonomi
Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar
Sınıf arkadaşları, küçük çocuğu evlat edinirken de yalnız bırakmadı Video
Sınıf arkadaşları, küçük çocuğu evlat edinirken de yalnız bırakmadı
5 motosiklet trafikten men edildi Gündem
5 motosiklet trafikten men edildi
Sisler içerisinde dans eden kuğu çifti büyüledi Video
Sisler içerisinde dans eden kuğu çifti büyüledi