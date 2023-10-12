Bahçesindeki ceviz ağacı canını aldı

İHA'nın haberine göre, olay, Beyşehir'e bağlı Damlapınar Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birisine ceviz toplamak amacıyla çıktığı belirtilen 80 yaşındaki Mehmet Günbaş, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri ağaçtan düştükten sonra yaralanan ve kalbinin durduğunu belirledikleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne nakletti.

Günbaş, hastane acil servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Günbaş'ın İzmir'de ikamet ettiği, yaz dönemlerinde ise memleketi olan Damlapınar'daki bahçe evine geldiği öğrenildi.