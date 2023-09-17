Bahçesindeki otları yakmak isterken feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan Yusuf Ziyaettin Ayaz (70), dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Bahçesindeki otları yakmak isterken feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan Yusuf Ziyaettin Ayaz (70), dumandan etkilendi. Bahçede fenalık geçiren Ayaz, feci şekilde can verdi.

Olay saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Ziyaettin Ayaz, bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin çalılığa sıçradığını gören Ayaz, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalık geçirdi.

bahcesindeki-otlari-temizlerken-cikan-yanginda-hayatini-kaybetti-1508-dhaphoto2-1.jpg

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Bölgeye gelen Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yusuf Ziyaettin Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.

bahcesindeki-otlari-temizlerken-cikan-yanginda-hayatini-kaybetti-1508-dhaphoto3.jpg

İlgili Haberler
Çöpleri yakmak isterken 20 dönüm ekili araziyi küle çevirdi
Çöpleri yakmak isterken 20 dönüm ekili araziyi küle çevirdi
Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü
Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü
Sigara yakmak isterken aracını patlattı! Korkunç an kamerada
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Kongo'da darbe girişimi iddiası. Hükümetten ilk açıklama Dünya
Kongo'da darbe girişimi iddiası. Hükümetten ilk açıklama
Son Dakika.. Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Son Dakika.. Kahramanmaraş'ta deprem
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Güncel
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Şenol Güneş'ten TFF'ye rest: Kime sordunuz Spor
Şenol Güneş'ten TFF'ye rest: Kime sordunuz
Bakan Fidan İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le bir araya geldi Güncel
Bakan Fidan İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le bir araya geldi
İsrail'den UNESCO'ya tepki Dünya
İsrail'den UNESCO'ya tepki
Bjelica: Benim tansiyonum yüksek Spor
Bjelica: Benim tansiyonum yüksek