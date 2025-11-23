Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından yasal bahis siteleriyle ilgili çok sayıda şikayet gündeme geldi.
CANLI BAHİSTE 'FENERBAHÇE KAZANIR' SEÇENEĞİ KAPATILDI
İddialara göre; Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesinde dikkat çeken bir canlı bahis uygulaması yaşandı.
Rizespor’un ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı karşılaşmada, yasal bahis platformlarında “Fenerbahçe kazanır” seçeneğini oynamak isteyen kullanıcılar, sistemin bu tercihe izin vermediğini fark etti.
Maç devam ederken Fenerbahçe geri dönüş sinyalleri verdi ancak söz konusu seçenek uzun süre erişime kapalı kaldı. Skor 2-2’ye geldikten ve oranlar düştükten sonra aynı bahis yeniden açıldı.
RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ PARA KAYBINI ÖNLEMEK İSTEDİ
Gazeteci Murat Ağırel’in aktardığına göre, söz konusu uygulamanın bahis şirketlerinin “risk yönetimi” stratejisinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
Canlı bahislerde şirketlerin, büyük tutarlı kayıpların oluşma ihtimalini gördükleri anlarda ilgili seçenekleri geçici olarak kapatarak finansal riski azaltmayı amaçladıkları belirtiliyor.
Bu durum, yasal bahis sitelerini kullanan kişiler tarafından sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.