Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
İlk yarıyı 2-0 geride kapattığı zorlu karşılaşmada harika bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe sahadan 5-2'lik farklı galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'de attığı kritik gollerle son haftalarda takımın galibiyet serisinde büyük rol oynayan Marco Asensio Rizespor karşısında da geri dönüşün mimarı oldu.
Zorlu mücadelede 55. dakikada attığı ilk golle farkı 1'e indiren Asensio, 65'te ise ceza sahası dışından harika bir şutla takımını öne geçirdi.
Fenerbahçe formasıyla ligde 5 maçtır gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki İspanyol yıldız, sarı lacivertli ekibin 5 haftalık galibiyet serisinde öne çıktı.