Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturmasında önce hakemlerin sonra futbolcuların listesini açıkladı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, süreci 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural’la yürütüyor. Soruşturmada sıranın başkanlar ve teknik heyette bulunan kişilere geldiği belirtiliyor. Ancak bahis soruşturmasında TFF'nin kendi bünyesinde görev yapan temsilcileri açıklamadığı için büyük tepki var.

45 TEMSİLCİ İSTİFA ETTİ

TFF yönetiminin talebiyle bahis soruşturmasına giren 45 temsilcinin istifa ettikleri basına yansıdı. Söz konusu kişilerin devlette çalışmalarından dolayı sıkıntı yaşandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili bir haber de T24 yazarı Tolga Şardan'dan geldi. Buna göre TFF’de temsilciler konusunda baş gösteren krizin sebebi, aynı zamanda emniyet teşkilatında aktif görevdeki üst düzey polis müdürleri olmaları. Şardan şunları yazdı: "Halen emniyet teşkilatında görev yapan ve aynı zamanda ülke genelindeki futbol maçlarında müsabaka güvenliğini sağlamaktan sorumlu TFF temsilcisi sıfatını taşıyan bazı polis müdürleri bahis oynadıkları gerekçesiyle kara listede. Bu satırları yazarının da büyük bölümünü tanıdığı polis kökenli TFF temsilcileri arasında halen il emniyet müdürü olanlar var. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli polis başmüfettişleri var. İl emniyet müdürlükleri ve merkez teşkilatında yönetici konumunda olanlar var. İstifa ettirilen 45 TFF temsilcisi içindeki yaklaşık 30 kişinin, işte bu polis müdürlerinden olduğu ifade ediliyor. İsimleri kulislerde dolaşıyor ancak resmi açıklama yapılmadığı için isim vermiyorum şimdilik.

TFF’deki krizin sebebi bu tablo. Tablonun şöyle bir durumu da mevcut. Şöyle ki; TFF ilk açıklamasından itibaren bahis oynayan hakemler ve futbolcuları kamuoyunun önünde tartıştı. Bu kişiler haklarında henüz bir yargı kararı olmaksızın suçlu gösterildi. Kendilerinin bahis oynamadığını belgelerle ispat edenler -eksik verilerin işlenmesi sonucunda- konu dışı kaldı.

Aynı durum TFF temsilcileri çerçevesinde de yaşandığında; devletin polis teşkilatının üst düzey yöneticileri benzer tabloyu yaşayacak. Resmi üniformayı giyen teşkilatın personeli deyim yerindeyse bahis lekesiyle anılacak. Hem teşkilatta hem de görev yaptıkları kentlerde. Bu sebeple şimdi TFF yönetimi kara kara düşünüyor. TFF temsilcilerini PFDK’ya sevk etseler bir türlü, sevk etmeseler başka türlü sonuç çıkacak. Yeri gelmişken, bahis oynadığı ifade edilen polis müdürlerinin hepsi istifa etmiş değil. Bazıları henüz süreci takip ediyor."

TEMSİLCİLER NEDEN POLİSLERDEN SEÇİLİYOR?

TFF’de polis müdürlerinin temsilci olma nedeni şu: Polis kökenli TFF temsilcileri, federasyonca kendilerine görev verilen maçların oynandığı kentlerde, müsabakalar için alınan saha içi ve dışındaki güvenlik önlemlerinde meslektaşlarıyla daha kolay koordine olabiliyor. Güvenlik önlemini almaktan sorumlu polis kuvvetlerine komuta eden yerel polis amir ve müdürleriyle kurulan kolay diyaloglar sayesinde saha içi ve dışı olaylara müdahale daha etkin gerçekleşebiliyor. TFF temsilcileri, yerine getirdikleri görev karşılığında kişisel bütçelerine destek olmak amacıyla TFF’den maç başı ücret alıyorlar. Temsilci olmak için bir sınav bulunmuyor. TFF istediği temsilciyle çalışıyor. Halen TFF Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Şerafettin Bural emekli emniyet müdürü. Aynı zamanda kariyerinin önemli bir bölümünü mali suçlarla mücadelede geçirdi. Ankara ve İzmir Emniyeti’nde KOM Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’nda Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü idi. Ayrıca halen görevdeki TFF Temsilciler Kurulu’nun yönetiminde üçü emekli biri halen görevde dört üst düzey polis müdürü görevde.

EMNİYET İÇ SORUŞTURMA AÇABİLİR

Bahis oynayan polisler için işin Emniyet teşkilatı boyutu da bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, her ne kadar yasal olsa da bahisle ilgili söz konusu personel için idari soruşturma açabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ise şimdilik sessizliğini koruyor.

Bahis soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar günü yaptığı açıklamada sadece hakemler ve futbolcular değil, önümüzdeki günlerde TFF içinden -örneğin yöneticiler, temsilciler gibi- farklı konumdaki isimlere detaylı soruşturma açılma olasılığının sinyalini vermişti.