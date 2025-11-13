Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF)bahisle ilgili başlattığı soruşturmanın ilk dalgasında hakemler ikinci dalgasında futbolcular hedef alındı. Üçüncü dalga ise kulüp başkanları, yöneticiler, menajerler ve teknik direktörleri kapsayacak. Hakemler ve futbolcular hakkındaki soruşturmada cezaylar bireysel. Ancak kulüp başkanları ve yöneticilerin hatası takımlarının küme düşmesine neden olacak.

Bahis soruşturmasında başı belaya giren ilk kulüp TFF'den ayrı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bahis soruşturmasında başkanı tutuklanan Eyüpspor. Murat Özkaya müsabaka sonuçlarını etkilemek suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor. Eyüpspor'un dışında bir başka Süper Lig takımı Antalyaspor için tehlikeli çanları çaldığı mahkeme tutanaklarına gelen belgeyle ortaya çıktı.

ANTALYASPOR'UN BAŞI BELADA

Şu an Antalyaspor 2. Başkanı olan Emrah Çelik, daha önce 2021 ile 2023 yılları arasında yöneticilik yaptı. Emrah Çelik, 2024 nisan ayında Antalya Muratpaşa ilçesinde iddaa bayiliği yapan S.B.'ye 2 milyon TL borcu için için icra takibi başlattı. Haciz işlemine itiraz eden S.B. Çelik'le aralarındaki konuşmaları ve Çelik'in kendisine gönderdiği 2 milyon 424 milyon liralık banka dekontlarını dosyaya ekledi.

KENDİ TAKIMININ MAÇINA BAHİS OYNADI İDDİASI

S.B.nin iddiasına göre Antalyaspor yöneticisi, cep telefonu üzerinden oynamak istediği karşılaşmaları mesaj olarak gönderdi, ücretleri de şirket hesabı üzerinden yolladı. Çelik gönderdiği paranın açıklamasına 'borç gönderme' notu yazdı. Çelik, bahisten kazandığı paraların ise kişisel hesabına yatırılmasını istedi. Bazı karşılaşmalara 600 bin lira yatıran Çelik, 1 ayda 2 milyon 800 bin liralık bahis oynadı. Çelik, Antalyaspor'da yöneticilik yaptığı süre içerisinde, 3 Mart 2023 tarihinde Kayserispor maçını 4-0 Antalyaspor'un kazanacağına dair bahis yaptı ve bu kupondan 475 bin TL kazandı. İddaa bayinin WhatsApp yazışmaları ve oynanan kuponları mahkemeye sunmasının ardından Çelik davadan feragat etti ve dosya kapandı.

TFF NE YAPACAK?

TFF'nin soruşturmasında Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik'in olup olmadığı bilinmiyor. Ancak, mahkeme tutanaklarına yansıyan iddia nedeniyle TFF'nin nasıl bir tutum alacağı merak konusu. Federasyon aynı Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya gibi Emrah Çelik için de kendi takımının maçına bahis oynaması nedeniyle 'müsabaka sonuçlarını etkilemek'ten Etik Kurulu'nun rapor hazırlamasını isteyebilir. Hazırlanan rapora göre TFF Yönetim Kurulu 56. Madde'den sevk yapacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Murat Özkaya hakkında karar verecek. İtiraz halinde Tahkim Kurulu davaya son noktayı koyacak.

CEZASI KÜME DÜŞME

Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Müsabaka sonuçlarını etkilemek' başlıklı 56. Maddesi yöneticilerin kendi takımlarına bahis yapması durumunda yoruma yer bırakmadan küme düşme cezası öngörüyor. Söz konusu madde şöyle: "Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir. İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir. Belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır. Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir."