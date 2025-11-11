Türk futbolunda bahis soruşturması genişliyor. Hakemler ve futbolcuların ardından sıra teknik direktör ve başkanlara geldi. Bahis soruşturmasında sıra teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlere geldi.

Bahis oynadığı tespit edilen isimlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağı ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında PFDK'ye sevk edilecekleri belirtildi.

Sabah Gazetesi yazarlarından Murat Özbostan, bahis soruşturmasındaki son durumu kaleme alırken, Interpol'ün de devreye girdiğini iddia etti.

İşte Özbostan'ın yazısından konuyla ilgili öne çıkan kısım;

"Bahis değil iş artık şikeye ulaşmıştır. Masumiyet karinesine saygı duyuyoruz fakat eldeki verilere göre bu tutuklamaların yapılması, olayın ne kadar büyük çerçevede devam ettiğinin göstergesidir. MASAK raporundaki rakamlar da bunu gösteriyor. Bu arada asıl dananın kuyruğu yurt dışından gelecek olan bilgi sonrası kopacak. Yurt dışından 5 bahis firmasından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi (Futbolcular, teknik direktörler, kulüp yöneticileri, menajerler)."

