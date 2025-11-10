Türkiye Futbol Federasyonu bashi oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti.

PFDK'ya sevklerinin açıklanmasının ardından suçlanan oyuncular ve kulüplerinden peş peşe açıklamalar geldi.

NECİP UYSAL VE ERSİN DESTANOĞLU DAVACI OLACAKLARINI AÇIKLADILAR

Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bahis ile ilişiğinin olmadığını ifade ederek karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Necip Uysal'ın açıklaması şu şekilde:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başa Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

ERSİN DESTANOĞLU: 'İDDİALAR TAMAMEN MESNETSİZ'

Ersin Destanoğlu da açıklamasında davacı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 10.11.2025 tarihli “Disiplin Sevkleri” başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir.

Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

BEŞİKTAŞ: 'TFF NEZNİNDE GİRİŞİMLERE İVEDİLİKLE BAŞLANACAKTIR'

Beşiktaş da konuyla ilgili açıklama yaparak Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun masum olduğuna inanıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturmasının dikkatle takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin, evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

GALATASARAY: 'BU HASSAS SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Galatasaray iki oyuncusunun bahis oynamakla suçlanmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EREN ELMALI: '5 YIL ÖNCE KENDİ TAKIMIM DIŞINDA OYNADIM'

Milli oyuncu Eren Elmalı'nin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde, adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm.

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur.

Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım.

Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."

METEHAN BALTACI: 'YILLAR ÖNCE BAHİS İŞLEMİ YAPTIM'

Galatasaray'dan Metehan Baltacı geçmişte bahis oynadığını kabul ederek şunları söyledi:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bir disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim.

Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım.

Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim.

Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım.

Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım.

Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımlarla ilgili olmamıştır.

Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum.

Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm.

Özellikle belirtmek isterim ki, bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağımı tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum."

FATİH KARAGÜMRÜK: 'BU KARARIN ARKASINDAYIZ'

Fatih Karagümrük de bahis soruşturması kapsamında 1'i altyapıdan olmak üzere 2 futbolcusunun PFDK'ya sevk edilmesi üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıkalama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 1’i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz.

Türk futbolunda başlatılan bu sürecin kararlılıkla, şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini; bu ihlallerde rolü bulunan tüm kişi ve kurumların eksiksiz şekilde tespit edilerek gerekli yaptırımlarla karşılaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte bu süreçte masumiyet karinesinin de gözetilmesinin ve hiçbir futbolcunun haksız isnatlarla karşı karşıya kalmamasının da gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kulübümüz, adil rekabetin, dürüstlüğün ve sportmenliğin korunması yönünde atılan her adımın arkasında durmaya devam edecektir."