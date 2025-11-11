Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğinin, bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer alan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Milli oyuncunun kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusu yapacağı aktarıldı.

TFF'nin dün açıkladığı listede adının yer almasının ardından Necip Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtmişti.

İşte Necip Uysal'ın yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler;

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."