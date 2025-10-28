Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün 7 üst düzey orta hakemin bahis oynadığını açıkladı. Bu hakemler Profesyonel Disiplin Kurulu'na gönderilen listeyle ortaya çıktı. Bu isimler arasında en dikkat çeken ve kariyeri en yüksak olan isimse FIFA kokartı bulunan Zorbay Küçük. Açıklanan bilgiye göre Küçük, bahis oynaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. 'Bahis' başlıklı 57. madde ye göre Küçük'ün üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alması gündemde.

ADLİ SUÇ KAYDI VAR

Zorbay Küçük, özel hayatında da birçok kez gündem oldu. Kuşadası'nda yanında kız arkadaşı varken aracında uyuşturucu maddeyle yakalandı. Suçu kız arkadaşı üstlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan hüküm giydi. Denetimli serbestlik aldı. 5 yıl içinde başka bir suçtan hüküm giyerse hakemliği bitecek.

FENERBAHÇELİLER UNUTMUYOR

Zorbay Küçük'ün el değişik istatistiği yönettiği 11 Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertlilere futbolculara 6 kez kırmızı kart göstermesi. 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe tek yenilgisini Trabzonspor karşısında 3-2'lık skorla alırken İsmail Yüksek kırmızı kart gördü. Aynı sezon sarı lacivertlilerin 4-3 kazandığı Kaysersipor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetti. Maçın sonunda Fred ve Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterdi. Bu iki oyuncu Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Yönetime Fenerbahçe tarafı çok sert tepki gösterdi. O tarihten sonra Zorbay Küçük bir daha sarı lacivertlilerin maçında görev alamadı.

KÜÇÜK'ÜN BÜYÜKLERLE KARNESİ

Zorbay Küçük'ün 4 büyükler içinde en çok maçını yönettiği takım 23 ile Trabzonspor. Bordo mavililer bu karşılaşmaların 14'ünü kazanırken 5'i berabere bitti. 4 mücadeledeyse sahadan boynu bükük ayrıldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 5, rakipleriyse 8 kırmızı kart gördü.

Dört büyükler içinde Trabzonspor'un ardından Küçük'ün en çok maçını yönettiği takım Beşiktaş. Siyah beyazlılar Küçük'ün düdük çaldığı maçların 6'sini kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 5'iniyse kaybetti. Bu maçlarda Kartal 1 kez, rakipleri 3 defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

Küçük, Fenerbahçe'nin 11 maçında görev aldı. Sarı lacivertliler 8 karşılaşmayı kazanırken 2 beraberlik aldı, bir kez yenilgi aldı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda 6 kırmızı kart görürken rakipler sadece bir kez kızardı.

Küçük'ün Galatasaray karnesi ise şöyle: Yönettiği maç 10. Sarı kırmızılılar Küçük'ün düdük çaldığı karşılaşmalarda 6 kez kazanırken 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda bir kez Galatasaraylı bir kez de rakip oyuncu kırmızı kart gördü.

KÜÇÜK'ÜN BU SEZON GÖREV ALDIĞI KARŞILAŞMALAR

Adana bölgesi hakemi olan Zorbay Küçük bu sezon 6 kez orta ve bir kez VAR hakemi olarak görev aldı. Bu karşılaşmalar ve sonuçları şöyle...

16 Ağustos: Kocaelispor - Samsunspor 0-1 (Orta hakem)

17 Ağustos: Gençlerbirliği - Antalyaspor 0-1 (VAR)

31 Ağustos: Başakşehir - Eyüpspor 0-0 (Orta hakem)

15 Eylül Rizespor - Gençlerbirliği 1-0 (Orta hakem)

26 Eylül: Alanyaspor - Galatasaray 0-1 (Orta hakem)

19 Ekim: Erokspor - Bodrum FK 1-1 (Orta hakem)

25 Ekim: Trabzonspor - Eyüpspor 2-0 (Orta hakem)