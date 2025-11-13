Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynadığı tespit edilen Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen 102 futbolcunun cezalarını açıkladı.
Listedeki tek yabancı oyuncu olan Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Ndao 12 hak mahrumiyeti kararıyla en ağır cezaya çarptırılan isim oldu. Aynı şekilde Kayserispor'dan Abdulsamet Burak da 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
SÜPER LİG
İzzet Çelik – 3 ay hak mahrumiyeti
Enes Keskin – 3 ay hak mahrumiyeti
Yusuf Özdemir – 9 ay hak mahrumiyeti
Bedirhan Özyurt – 3 ay hak mahrumiyeti
Efe Doğan – 45 gün hak mahrumiyeti
Furkan Orak – 3 ay hak mahrumiyeti
Metehan Baltacı – 9 ay hak mahrumiyeti
Evren Eren Elmalı – 45 gün hak mahrumiyeti
Muhammet Taha Güneş – 45 gün hak mahrumiyeti
Nazım Sangare – 45 gün hak mahrumiyeti
İzzet Furkan Malak – 45 gün hak mahrumiyeti
Uğur Kaan Yıldız – 45 gün hak mahrumiyeti
Kerem Kayaarası – 45 gün hak mahrumiyeti
Mükremin Arda Türköz – 45 gün hak mahrumiyeti
Ege Albayrak – 45 gün hak mahrumiyeti
Ali Emre Yanar – 45 gün hak mahrumiyeti
Furkan Bekleviç – 45 gün hak mahrumiyeti
Kerem Yusuf Sirkeci – 3 ay hak mahrumiyeti
Celil Yüksel – 45 gün hak mahrumiyeti
Boran Başkan – 3 ay hak mahrumiyeti
Salih Malkoçoğlu – 45 gün hak mahrumiyeti
Adil Demirbağ – 45 gün hak mahrumiyeti
Allasane Ndao – 12 ay hak mahrumiyeti
Berkan Aslan – 3 ay hak mahrumiyeti
Abdulsamet Burak – 12 ay hak mahrumiyeti
1. LİG
Ali Fidan – 45 gün hak mahrumiyeti
Yücel Gürol – 45 gün hak mahrumiyeti
Barış Timur – 45 gün hak mahrumiyeti
Hasan Aksu – 45 gün hak mahrumiyeti
Alperen Selvi – İnceleme sürüyor
Oktay Aydın – 12 ay hak mahrumiyeti
Uğur Adem Gezer – 6 ay hak mahrumiyeti
Arda Kemal Gülmez – 45 gün hak mahrumiyeti
Bartu Kaya – 45 gün hak mahrumiyeti
Alberk Koç – 45 gün hak mahrumiyeti
Hasan Hüseyin Akınay – 3 ay hak mahrumiyeti
Atakan Cangöz – 6 ay hak mahrumiyeti
Üzeyir Ergün – 45 gün hak mahrumiyeti
Eren Karadağ – 9 ay hak mahrumiyeti
Kadir Seven – 45 gün hak mahrumiyeti
Arda Hilmi Şengül – 3 ay hak mahrumiyeti
Cengiz Demir – 45 gün hak mahrumiyeti
Selimcan Temel – 45 gün hak mahrumiyeti
Emircan Çiçek – 6 ay hak mahrumiyeti
Yusuf Erata – 45 gün hak mahrumiyeti
Batuhan İşen – 6 ay hak mahrumiyeti
Hakan Yeşil – 45 gün hak mahrumiyeti
Tolga Kalender – 45 gün hak mahrumiyeti
Ensar Bilir – 6 ay hak mahrumiyeti
Temel Çakmak – 45 gün hak mahrumiyeti
Mustafa Alptekin Çaylı – 45 gün hak mahrumiyeti
İsmail Kalburcu – 3 ay hak mahrumiyeti
Abdulsamet Kırım – 45 gün hak mahrumiyeti
Orkun Özdemir – 12 ay hak mahrumiyeti
Abdurrahman Üresin – 3 ay hak mahrumiyeti
Emirhan Balarısı – 45 gün hak mahrumiyeti
Emre Kaplan – 45 gün hak mahrumiyeti
Yusuf Saitoğlu – 3 ay hak mahrumiyeti
Alper Burak Duman – 45 gün hak mahrumiyeti
Berkan Mahmut Keskin – 6 ay hak mahrumiyeti
Murat Cem Akpınar – 45 gün hak mahrumiyeti
Cengizhan Bayrak – 45 gün hak mahrumiyeti
Mert Önal – 45 gün hak mahrumiyeti
Muhammed Furkan Özhan – 9 ay hak mahrumiyeti
İlkan Sever – 3 ay hak mahrumiyeti
Hüsamettin Yener – 45 gün hak mahrumiyeti
Osman Ertuğrul Çetin – 45 gün hak mahrumiyeti
Yunus Emre Gedik – 3 ay hak mahrumiyeti
Enes Işık – 45 gün hak mahrumiyeti
Muhammed Arda Kahveci – 3 ay hak mahrumiyeti
Muhammed Birkan Tetik – 45 gün hak mahrumiyeti
Faruk Can Genç – 3 ay hak mahrumiyeti
Mustafa Taşdemir – 45 gün hak mahrumiyeti
Abdullah Dijlan Aydın – 45 gün hak mahrumiyeti
Kerem Kabadayı – 3 ay hak mahrumiyeti
Yusuf Ali Özer – 45 gün hak mahrumiyeti
Enver Azmi Sarıalioğlu – 45 gün hak mahrumiyeti
Fatih Tultak – 45 gün hak mahrumiyeti
Ali Şahin Yılmaz – 3 ay hak mahrumiyeti
Bartu Göçmen – 6 ay hak mahrumiyeti
Fırat İnal – 6 ay hak mahrumiyeti
Samet Karabatak – 45 gün hak mahrumiyeti
Kadir Kaan Yurdakul – 9 ay hak mahrumiyeti
Mehmet Albayrak – 45 gün hak mahrumiyeti
Ahmet Abdullah Çakmak – 6 ay hak mahrumiyeti
Mert Çelik – 45 gün hak mahrumiyeti
Çağlayan Menderes – 45 gün hak mahrumiyeti
Ali Şaşal Vural – 12 ay hak mahrumiyeti
Abdurrahman Bayram – 3 ay hak mahrumiyeti
Ömer Beriş – 45 gün hak mahrumiyeti
Yunus Emre Tekoğul – 3 ay hak mahrumiyeti
Arda Türken – 3 ay hak mahrumiyeti
Burak Asan – 45 gün hak mahrumiyeti
Erhan Çelenk – 45 gün hak mahrumiyeti
Selim Dilli – 3 ay hak mahrumiyeti
Mesut Can Tunalı – 3 ay hak mahrumiyeti
Ali Aytemur – 45 gün hak mahrumiyeti
Berşan Yavuzay – 3 ay hak mahrumiyeti
Engin Kadir Gıcır – 3 ay hak mahrumiyeti
Ahmet Emin Keskin – 45 gün hak mahrumiyeti
Edis Köksaldı – 45 gün hak mahrumiyeti
Muhammet Ali Özbaskıcı – 6 ay hak mahrumiyeti