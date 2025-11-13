Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynadığı tespit edilen Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen 102 futbolcunun cezalarını açıkladı.

Listedeki tek yabancı oyuncu olan Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Ndao 12 hak mahrumiyeti kararıyla en ağır cezaya çarptırılan isim oldu. Aynı şekilde Kayserispor'dan Abdulsamet Burak da 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

SÜPER LİG

İzzet Çelik – 3 ay hak mahrumiyeti

Enes Keskin – 3 ay hak mahrumiyeti

Yusuf Özdemir – 9 ay hak mahrumiyeti

Bedirhan Özyurt – 3 ay hak mahrumiyeti

Efe Doğan – 45 gün hak mahrumiyeti

Furkan Orak – 3 ay hak mahrumiyeti

Metehan Baltacı – 9 ay hak mahrumiyeti

Evren Eren Elmalı – 45 gün hak mahrumiyeti

Muhammet Taha Güneş – 45 gün hak mahrumiyeti

Nazım Sangare – 45 gün hak mahrumiyeti

İzzet Furkan Malak – 45 gün hak mahrumiyeti

Uğur Kaan Yıldız – 45 gün hak mahrumiyeti

Kerem Kayaarası – 45 gün hak mahrumiyeti

Mükremin Arda Türköz – 45 gün hak mahrumiyeti

Ege Albayrak – 45 gün hak mahrumiyeti

Ali Emre Yanar – 45 gün hak mahrumiyeti

Furkan Bekleviç – 45 gün hak mahrumiyeti

Kerem Yusuf Sirkeci – 3 ay hak mahrumiyeti

Celil Yüksel – 45 gün hak mahrumiyeti

Boran Başkan – 3 ay hak mahrumiyeti

Salih Malkoçoğlu – 45 gün hak mahrumiyeti

Adil Demirbağ – 45 gün hak mahrumiyeti

Allasane Ndao – 12 ay hak mahrumiyeti

Berkan Aslan – 3 ay hak mahrumiyeti

Abdulsamet Burak – 12 ay hak mahrumiyeti

1. LİG

Ali Fidan – 45 gün hak mahrumiyeti

Yücel Gürol – 45 gün hak mahrumiyeti

Barış Timur – 45 gün hak mahrumiyeti

Hasan Aksu – 45 gün hak mahrumiyeti

Alperen Selvi – İnceleme sürüyor

Oktay Aydın – 12 ay hak mahrumiyeti

Uğur Adem Gezer – 6 ay hak mahrumiyeti

Arda Kemal Gülmez – 45 gün hak mahrumiyeti

Bartu Kaya – 45 gün hak mahrumiyeti

Alberk Koç – 45 gün hak mahrumiyeti

Hasan Hüseyin Akınay – 3 ay hak mahrumiyeti

Atakan Cangöz – 6 ay hak mahrumiyeti

Üzeyir Ergün – 45 gün hak mahrumiyeti

Eren Karadağ – 9 ay hak mahrumiyeti

Kadir Seven – 45 gün hak mahrumiyeti

Arda Hilmi Şengül – 3 ay hak mahrumiyeti

Cengiz Demir – 45 gün hak mahrumiyeti

Selimcan Temel – 45 gün hak mahrumiyeti

Emircan Çiçek – 6 ay hak mahrumiyeti

Yusuf Erata – 45 gün hak mahrumiyeti

Batuhan İşen – 6 ay hak mahrumiyeti

Hakan Yeşil – 45 gün hak mahrumiyeti

Tolga Kalender – 45 gün hak mahrumiyeti

Ensar Bilir – 6 ay hak mahrumiyeti

Temel Çakmak – 45 gün hak mahrumiyeti

Mustafa Alptekin Çaylı – 45 gün hak mahrumiyeti

İsmail Kalburcu – 3 ay hak mahrumiyeti

Abdulsamet Kırım – 45 gün hak mahrumiyeti

Orkun Özdemir – 12 ay hak mahrumiyeti

Abdurrahman Üresin – 3 ay hak mahrumiyeti

Emirhan Balarısı – 45 gün hak mahrumiyeti

Emre Kaplan – 45 gün hak mahrumiyeti

Yusuf Saitoğlu – 3 ay hak mahrumiyeti

Alper Burak Duman – 45 gün hak mahrumiyeti

Berkan Mahmut Keskin – 6 ay hak mahrumiyeti

Murat Cem Akpınar – 45 gün hak mahrumiyeti

Cengizhan Bayrak – 45 gün hak mahrumiyeti

Mert Önal – 45 gün hak mahrumiyeti

Muhammed Furkan Özhan – 9 ay hak mahrumiyeti

İlkan Sever – 3 ay hak mahrumiyeti

Hüsamettin Yener – 45 gün hak mahrumiyeti

Osman Ertuğrul Çetin – 45 gün hak mahrumiyeti

Yunus Emre Gedik – 3 ay hak mahrumiyeti

Enes Işık – 45 gün hak mahrumiyeti

Muhammed Arda Kahveci – 3 ay hak mahrumiyeti

Muhammed Birkan Tetik – 45 gün hak mahrumiyeti

Faruk Can Genç – 3 ay hak mahrumiyeti

Mustafa Taşdemir – 45 gün hak mahrumiyeti

Abdullah Dijlan Aydın – 45 gün hak mahrumiyeti

Kerem Kabadayı – 3 ay hak mahrumiyeti

Yusuf Ali Özer – 45 gün hak mahrumiyeti

Enver Azmi Sarıalioğlu – 45 gün hak mahrumiyeti

Fatih Tultak – 45 gün hak mahrumiyeti

Ali Şahin Yılmaz – 3 ay hak mahrumiyeti

Bartu Göçmen – 6 ay hak mahrumiyeti

Fırat İnal – 6 ay hak mahrumiyeti

Samet Karabatak – 45 gün hak mahrumiyeti

Kadir Kaan Yurdakul – 9 ay hak mahrumiyeti

Mehmet Albayrak – 45 gün hak mahrumiyeti

Ahmet Abdullah Çakmak – 6 ay hak mahrumiyeti

Mert Çelik – 45 gün hak mahrumiyeti

Çağlayan Menderes – 45 gün hak mahrumiyeti

Ali Şaşal Vural – 12 ay hak mahrumiyeti

Abdurrahman Bayram – 3 ay hak mahrumiyeti

Ömer Beriş – 45 gün hak mahrumiyeti

Yunus Emre Tekoğul – 3 ay hak mahrumiyeti

Arda Türken – 3 ay hak mahrumiyeti

Burak Asan – 45 gün hak mahrumiyeti

Erhan Çelenk – 45 gün hak mahrumiyeti

Selim Dilli – 3 ay hak mahrumiyeti

Mesut Can Tunalı – 3 ay hak mahrumiyeti

Ali Aytemur – 45 gün hak mahrumiyeti

Berşan Yavuzay – 3 ay hak mahrumiyeti

Engin Kadir Gıcır – 3 ay hak mahrumiyeti

Ahmet Emin Keskin – 45 gün hak mahrumiyeti

Edis Köksaldı – 45 gün hak mahrumiyeti

Muhammet Ali Özbaskıcı – 6 ay hak mahrumiyeti