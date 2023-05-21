Bahreyn, Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden kuruyor

Bahreyn Haber Ajansı, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’ndan alıntı yaparak, "Bu karar, iki ülke ve halkları arasındaki kardeşçe ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı saygıyı geliştirmek için alınmıştır." İfadelerini kullandı

Lübnan Başbakanı Najib Mikati de duyuruyu memnuniyetle karşıladı.

Bahreyn, bir dizi diğer Körfez Arap ülkesiyle birlikte, dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'deki İran destekli Husi isyancılara desteğini ifade etmesi ve Suudi Arabistan önderliğindeki askeri müdahaleyi eleştirmesinin ardından 2021'de Lübnan büyükelçisini geri çağırmıştı.

Bahreyn ile Lübnan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması, Suriye'nin 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana on yılı aşkın bir süredir yalnız kaldıktan sonra Arap Ligi'ne yeniden kabulü de dahil olmak üzere, bölgede bir stratejik yakınlaşma dalgasının hemen ardından geldi.