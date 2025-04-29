Bak şu bacaksızın yaptığına: Milyon dolarlık sanat eseri zarar gördü

Rotterdam'daki Museum Boijmans Van Beuningen'de sergilenen Mark Rothko'nun "Grey, Orange on Maroon, No. 8" adlı tablosu, bir çocuğun tablonun üzerine dokunması sonucu hasar gördü. Tablonun alt kısmında, verniksiz boyalar üzerinde küçük çizikler tespit edildi. Müzeden yapılan açıklamaya göre, eser üzerine ulusal ve uluslararası koruma uzmanlarından görüş alınmış ve tablonun restorasyonu için çalışmalar sürdürülüyor.

Rothko'nun bu eseri, yaklaşık 40 - 50 milyon dolar arasında bir değere sahip olarak tahmin ediliyordu. Eser, müze yenileme çalışmalarına başlamadan önce galerinin ana parçasıydı ve şu anda müzenin koleksiyonunun yer aldığı bir depolama alanında sergileniyor.

Rothko, 1903 yılında Rusya'nın şu anki Letonya topraklarında doğmuş, ancak çocuk yaşta Amerika'ya göç etmiştir. Sanatçı, renk alanı resimleriyle tanınır ve eserleri milyonlarca dolara satılmaktadır. Rothko'nun 1958 tarihli "Black on Maroon" adlı eseri 2012'de Londra'daki Tate Modern galerisi tarafından kasıtlı olarak tahrip edilmişti.