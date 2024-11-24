Bakan Abdulkadir Uraloğlu'dan gülümseten Trabzonspor anısı

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Bakan Abdulkadir Uraloğlu'dan gülümseten Trabzonspor anısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda Trabzonspor’la ilgili bir anısını paylaştı.

Karadeniz insanının futbola olan tutkusunu yine Karadeniz şivesi ile esprili bir şekilde anlatan Bakan Uraloğlu, bir hakemle ilgili yaşadığı lise yıllarına ait anısını paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Trabzon’da futbolun yaşamın bir parçası olduğunu anlatırken yıllar öncesinden kalan bir anısını katıldığı ensonhaber yayınında izleyenlere aktardı.

"MAÇIN SONUCUNU VATANDAŞIN YÜZÜNDEN ANLARSINIZ"

Trabzon'da birgün öncesi gün oynanan maçın sonucunu ertesi gün vatandaşların yüzünden anlaşılabileceğini söyleyen Uraloğlu "Trabzon’da futbolu en az bilen, hoca kadar bilir. Hatta yaş müsaitse futbolcu kadar oynarız. Futbol, burada hayatın bir parçası." diyerek vatandaşların futbol tutkusunu vurguladı.

"HAKEM NASIL OLSA HATA YAPACAK"

Uraloğlu, lise döneminde Trabzonspor maçında yaşadığı komik bir anısını şu sözlerle anlattı:

"Bir maça gitmiştim, takımlar sahaya çıktı. Lise dönemlerindeyim. Önümdeki ağabeyimiz daha maç başlamadan hakeme küfretmeye başladı. 'Abi daha maç başlamadı ki' dedim.

Bana döndü ve 'O nasılsa hata yapacak, ben baştan görevimi yapayım dedi. Futbolda bunu çok istemiyoruz ama böyle bir hatıramı paylaşmış olayım..'

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