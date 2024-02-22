Bakan açıkladı. 3 organize suç örgütü daha çökertildi

Tülin Küre
Bakan açıkladı. 3 organize suç örgütü daha çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-45 operasyonunda Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 3 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, topraklarımızda faaliyet gösteren 3 organize suç örgütünün daha çökertildiğini açıkladı. Uzunca bir süredir süren Kafes operasyonları devam ediyor.

12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen Kafes-45 operasyonu sonucunda, Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Yapılan operasyon sonucunda 63 şüpheli şahsın da yakalandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada suçta kibirlenenlere, halkın huzurunu kaçıranlara hangi büyüklükte olursa olsun suç örgütlerinin çökertileceğini açıkladı.

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

“Operasyonlar sonucu;

132 adet kredi kartı,

12 adet pos cihazı,

121 adet araç satış sözleşmesi,

2 Milyon 685 Bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont,

Tabanca,

Av tüfekleri,

14 adet açık çek,

Çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana ele konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile MASAK’ı ve Gelir İdaresi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle.”

ekran-goruntusu-2024-02-22-090330.png

ekran-goruntusu-2024-02-22-090334.png

ekran-goruntusu-2024-02-22-090338.png

ekran-goruntusu-2024-02-22-090342.png

İlgili Haberler
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda. Faiz kararı bugün açıklanacak
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı Gündem
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı
Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı Gündem
Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı
Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama Sağlık
Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama
İsrail'in sebze ve meyvesi Türkiye'den gidiyor Ekonomi
İsrail'in sebze ve meyvesi Türkiye'den gidiyor
Putin ABD'yi kızdırdı Dünya
Putin ABD'yi kızdırdı
Bülent Uygun: Akıl değil para verin Spor
Bülent Uygun: Akıl değil para verin
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti Gündem
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti