Bakan açıkladı. 3 organize suç örgütü daha çökertildi

Bakan Yerlikaya bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, topraklarımızda faaliyet gösteren 3 organize suç örgütünün daha çökertildiğini açıkladı. Uzunca bir süredir süren Kafes operasyonları devam ediyor.

12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen Kafes-45 operasyonu sonucunda, Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Yapılan operasyon sonucunda 63 şüpheli şahsın da yakalandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada suçta kibirlenenlere, halkın huzurunu kaçıranlara hangi büyüklükte olursa olsun suç örgütlerinin çökertileceğini açıkladı.

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

“Operasyonlar sonucu;

132 adet kredi kartı,

12 adet pos cihazı,

121 adet araç satış sözleşmesi,

2 Milyon 685 Bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont,

Tabanca,

Av tüfekleri,

14 adet açık çek,

Çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana ele konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile MASAK’ı ve Gelir İdaresi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle.”