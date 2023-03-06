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Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı. Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemelerine başlandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:58
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Bakan açıkladı. Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı

Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.

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