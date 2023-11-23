Bakan açıkladı İstanbul ve Bursa’da operasyon: 156 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendi sosyal medya hesabından İstanbul ve Bursa’da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonu duyurdu.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan açıkladı İstanbul ve Bursa’da operasyon: 156 gözaltı

Yerlikaya paylaşımında:

"İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı!

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı.

Ayrıca Bursa’daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli şahıs da yakalandı.

Her iki operasyonda;

116.500 adet uyuşturucu hap

42 kg uyuşturucu Bonzai (İstanbul)

2 kilo 750 gram Bonzai (Bursa)

Muhtelif miktarda Skunk

10 kilo 202 gram Metamfetamin

Muhtelif miktarda Esrar

Muhtelif miktarda Eroin

Muhtelif miktarda Kokain

7 adet Tabanca

1 adet otomatik tabanca

3 adet Tüfek ve çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi." dedi.

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