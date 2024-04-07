Bakan açıkladı. Kahramanmaraş'ta Canık Çetesi çökertildi

Murat Öztürk
Bakan açıkladı. Kahramanmaraş'ta Canık Çetesi çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen Mahzen 26 operasyonunda Canik çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Mahzen operasyonları devam ediyor. Son yapılan Mahzen operasyonu Kahramanmaraş merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı Canık çetesinin çökertildiği belirtildi.

Bununla beraber operasyonda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yerlikaya’nın açıklamasının devamında 1 Haziran 2023 ve 4 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 14 Uluslararası, 38 Ulusal, 69 bölgesel ve 303’ü yerel olmak üzere toplamda 424 organize suç örgütünün çökertildiği açıklandı.

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