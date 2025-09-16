Bakan açıkladı: Kanser hastalarını sevince boğacak haber!

SGK, belirli aralıklarla ve dönemsel ihtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlara eşit, adil ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında kanser ilaçları da bulunmakta.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da olduğu 51'i yerli üretim 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Prof. Dr. Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.