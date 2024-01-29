Bakan açıkladı. Köydes için 6.9 milyar ödenek ayrıldı

Kaynak: AA
Bakan açıkladı. Köydes için 6.9 milyar ödenek ayrıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için bu yıl için 6,9 milyar TL ödenek ayırdıklarını söyledi.

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan ve kırsal altyapının desteklemesi amacıyla Bakanlıkça hayata geçirilen KÖYDES Projesiyle 2005'ten beri köylere 23 milyar 741 milyon 180 bin TL’lik yatırım yapıldı.

Bakan Özhaseki, proje kapsamında içme suyu bulunmayan 5 bin 697 köy ve bağlı yerleşime içme suyu tesisi kazandırdıklarını söyleyerek, içme suyu yetersiz olan 72 bin 212 köy ve bağlı yerleşim yerinin içme suyu tesislerini yenilediklerini bildirdi.

226 BİN 478 KİLOMETRE YOL YAPILDI

Bakan Özhaseki, projemizle, köylerde 131 bin 776 kilometre asfalt, 89 bin 523 kilometre stabilize ve 5 bin 179 kilometre beton olmak üzere toplam 226 bin 478 kilometre yol yaptıklarını söyleyerek, 68 bin 486 kilometre onarım, 5 bin 945 kilometre tesviye, 48 milyon 268 bin metrekare de parke taşı çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlgili Haberler
Emekliye seyyanen zam iddiası. Ekonominin en güvenilir isimlerden Şeref Oğuz açıkladı
Emeklilik hayali kuran ev hanımlarının beklediği haber
Son Haberler
TFF Başkanı Büyükekşi’nin trol ordusunun kimlerden oluştuğunu ünlü gazeteci açıkladı Spor
TFF Başkanı Büyükekşi’nin trol ordusunun kimlerden oluştuğunu ünlü gazeteci açıkladı
Uzmanı romatizmaya iyi gelen besin listesini açıkladı Sağlık
Uzmanı romatizmaya iyi gelen besin listesini açıkladı
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı Yerel Haberler
Kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı
Gazipaşa kar yağışı ile beyaza büründü Yerel Haberler
Gazipaşa kar yağışı ile beyaza büründü
Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Gündem
Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı