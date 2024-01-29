Bakan açıkladı. Köydes için 6.9 milyar ödenek ayrıldı

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan ve kırsal altyapının desteklemesi amacıyla Bakanlıkça hayata geçirilen KÖYDES Projesiyle 2005'ten beri köylere 23 milyar 741 milyon 180 bin TL’lik yatırım yapıldı.

Bakan Özhaseki, proje kapsamında içme suyu bulunmayan 5 bin 697 köy ve bağlı yerleşime içme suyu tesisi kazandırdıklarını söyleyerek, içme suyu yetersiz olan 72 bin 212 köy ve bağlı yerleşim yerinin içme suyu tesislerini yenilediklerini bildirdi.

226 BİN 478 KİLOMETRE YOL YAPILDI

Bakan Özhaseki, projemizle, köylerde 131 bin 776 kilometre asfalt, 89 bin 523 kilometre stabilize ve 5 bin 179 kilometre beton olmak üzere toplam 226 bin 478 kilometre yol yaptıklarını söyleyerek, 68 bin 486 kilometre onarım, 5 bin 945 kilometre tesviye, 48 milyon 268 bin metrekare de parke taşı çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.