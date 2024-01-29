Emekliye seyyanen zam iddiası. Ekonominin en güvenilir isimlerden Şeref Oğuz açıkladı

Kulislerde emeklilere seyyanen zam yapılacağı bilgisi sızdırıldı. Seyyanen zamla birlikte en düşük emekli aylığının 14 bin lirayı aşacağı öngörüldü.

Zam müjdesinin yerel seçimlerden önce mart ayında verileceği paylaşıldı.

Enflasyon verilerine göre yüzde 37.57 zam almaya hak kazanan SSK ve Bağkur emeklilerine ek zamlarla beraber yüzde 49.25 oranında zam yapılmasına karar verildi.

En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarıldı.

2024’ü ''Emekliler Yılı'' ilan eden iktidarın yeni planı ortaya çıktı. İddiaya göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam yapılması planlanıyor.

Kulislerde seyyanen zammın 4 bin TL olacağı bildiriliyor.

ŞEREF OĞUZ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ 14 BİN 431 TL'YE YÜKSELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz ise emekli maaşlarına yönelik düzeltme yapılabileceğini söyleyerek, ''Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme beklediğini söyleyerek, bu emeklilerin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşündüğünü söyledi.

FATİH PORTAKAL MART AYINI İŞARET ETTİ

Gazeteci Fatih Portakal da benzer bir iddia da bulunmuştu. Portakal, ''Seçim anketleri 1-2 puan farkla çıkarsa, Mart'ta ek zamların geleceğini düşünüyorum...'' ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİLERE YENİ MÜJDELER YOLDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca TBMM'ye sunulan bilgi notundan yapılan derlemeye göre, Emekliler Yılı kapsamında emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler oluşturulacak.

Bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin, refah düzeylerini artırıcı ve sosyal devlet anlayışını hissettirici olumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönelik çalışmalar planlanıyor.

Yapılacak proje kapsamında emeklilerin sosyal hakları daha da genişletilerek, daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak adımlar atılacağı bildiriliyor.

EMEKLİYE ÖZEL HİZMETLER

Emeklilere özel tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kaliteleri artırılması planlanıyor.

AYRICALIK VE İNDİRİM İMKANI

Program kapsamında kamu kurumlarıyla, bankalarla, özel sektörle protokoller yapılarak emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanması planlanıyor.

"EMEKLİ BULUŞMALARI" GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Emeklilerin topluma katılma hakkı çerçevesinde "emekli buluşmaları" gerçekleştirilerek, emekliler arasında sosyal etkileşim ve sosyal bir ağ oluşturulması planlanıyor.

EMEKLİLER DANIŞMAN OLABİLECEK

İşe yeni başlayanlar ile mesleki ve teknik alanlarda işbaşı eğitim gören kişilere yönelik emeklilerin danışman olarak yer alabilmelerini sağlayacak bir emekli havuzu oluşturulacak ve bazı sektörlerde pilot uygulama başlatılarak emeklilerin mesleki bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri dijital bir platform oluşturulacak.